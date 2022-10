UniBg festeggia i primi 35 anni di Erasmus con due eventi il 13 e il 14 ottobre

È il 1987 quando 3.000 universitari, per la prima volta, hanno l’occasione di partire per un Erasmus. In occasione dei suoi 35 anni, il 13 e il 14 ottobre anche l’Università degli studi di Bergamo festeggia con due appuntamenti e un bilancio.

I Paesi coinvolti sono tutti i paesi dell’Unione Europea e dal 2016 anche Russia, Cina, Israele, Marocco, Tunisia, Albania, Etiopia. L’Università degli studi di Bergamo, per l’a. a. 2022/2023, registra circa 150 incoming Erasmus, 421 outgoing Erasmus per studio e circa 30 per tirocinio. Nell’ultimo anno UniBg ha avuto un aumento di circa il 25% degli studenti in mobilità Erasmus in uscita. Sull’incoming la crescita è stata più ridotta ma lineare.