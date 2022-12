Verso il Natale, in centro si accende l’albero e c’è anche il «Donizetti Christmas day»

Le iniziative. Giornata ricca di appuntamenti in città. Mercatino in Borgo Santa Caterina. Mandaci le tue foto del Natale.

In piazza Vittorio Veneto a Bergamo alle 17.30 è prevista l’ accensione dell’Albero di Natale con momenti musicali e numeri circensi. Inoltre in piazza Matteotti ospita il Villaggio di Natale di Comap, 15 casette che propongono prodotti enogastronomici, dolci tipici, idee regalo. Naturalmente non poteva mancare la ruota panoramica e in Piazzale Alpini, la pista di ghiaccio con il tradizionale mercatino. In Città Alta le iniziative del Circolino e del Teatro Tascabile.

Torna il Donizetti Christmas Day, l’iniziativa natalizia della Fondazione Teatro Donizetti, realizzata in collaborazione con Immobiliare della Fiera che festeggia la definitiva sistemazione della nuova agorà cittadina formatasi fra il teatro, il Sentierone e piazza Dante riaperta dopo i restauri.Domenica per tutta la giornata, il Teatro Donizetti e il Centro Piacentiniano saranno uniti nel segno della musica di Donizetti. I locali di ristorazione dei portici come Balzer, Legami Sushi&More e Antica Fiera, oltre ad alcuni esercizi commerciali come ArtEvents Mazzoleni, Neroli32, Tiziana Fausti, Li-Mon e Laura Natali, si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione insieme agli spazi del Teatro Donizetti, ospitando una serie di iniziative e concerti a tema.

