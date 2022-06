Comunali, dal quorum i primi tre sindaci a Sovere, Leffe e Villa d’Adda. Giù l’affluenza

Per il brindisi, con giusta dose scaramanzia, aspetteranno lunedì, dopo lo spoglio delle schede. Ma, salvo sorprese, tre sindaci già domenica sera potevano dirsi eletti «in pectore». Si tratta di Marco Gallizioli 54 anni, che si conferma primo cittadino di Leffe; Gianfranco Biffi, 70 anni a luglio, che tiene il timone a Villa d’Adda; e Federica Cadei, 42 anni, che si guadagna la fascia tricolore a Sovere .

Sono questi i tre Comuni bergamaschi in cui si è presentata una sola lista, con relativo candidato sindaco. In questi casi, perché l’elezione sia valida, c’è un doppio scoglio da superare: portare al voto almeno il 40% degli aventi diritto (e qui tutti ce l’hanno fatta) e ottenere poi nell’urna almeno il 50% dei voti validi. Questo lo dirà lo spoglio di oggi, ma la strada a questo punto dovrebbe essere tutta in discesa.