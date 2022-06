Arzago, furgone «pirata» urta una moto: due feriti gravi- Foto

Furgone pirata Alle 19.39 i soccorsi sono stati chiamati ad Arzago per un incidente che ha visto coinvolti un furgoncino e una moto. La moto su cui viaggiavano due persone: un uomo di 38 anni e una donna di 40 stavano procedendo sulla nuova Bergamina da Lodi verso Treviglio quando, dopo una curva, sono stati affiancati e superati da un furgoncino che li ha urtati spingendoli contro il guard rail . La moto è scivolata per quasi 100 metri, mentre il furgoncino non si è fermato a soccorrere i due motociclisti . Alcuni testimoni lo hanno inseguito fino a Treviglio ma poi hanno perso le tracce. I Carabinieri, invece, grazie alle telecamere stanno risalendo al numero di targa del mezzo.

Per i soccorsi si è alzato in volo l’elicottero da Brescia che ha portato la ragazza di 40 anni in ospedale in codice rosso. L’uomo di 38 anni invece è stato caricato sull’ambulanza che è corsa in ospedale anch’essa in codice rosso.