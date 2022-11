Maximulta per il cane tenuto nella gabbia e per due pitbull legati con la catena

Gli agenti della polizia Locale del Distretto della Bassa orientale sono intervenuti per contrastare i maltrattamenti degli animali a Romano, Covo e Bariano. Gli agenti al comando di Arcangelo Di Nardo d’intesa con il personale di Ats hanno comminato multe per 1.550 euro complessivi a due proprietari di cani nell’ambito delle normative che tutelano la salute degli animali .

Il cane che era tenuto nella gabbia

«Riceviamo molte segnalazioni in merito a questa tematica da associazioni e da privati e alcune risultano poi infondate – sottolinea il comandante Di Nardo – ma facciamo sempre verifiche e controlli”. Così a Covo è stata multata una persona che teneva un cane in una gabbia piccola e in condizioni igieniche pessime e senza il microchip. Mentre a Bariano la multa è stata comminata ad un’altra persona che aveva due cani pitbull legati con la catena, condizione che non è ammessa dalle normative in materia.