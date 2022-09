Postamat più sicuri nella Bergamasca: negli ultimi due anni 66% di furti in meno

L’ultimo attacco registrato dall’azienda in provincia è stato il tentato furto al Postamat avvenuto nella notte fra sabato e domenica 24 e 25 settembre a Cividate al Piano. In quell’occasione i malviventi avevano immesso del gas all’interno del distributore di banconote per poi farlo detonare e impossessarsi dei soldi contenuti al suo interno. Una tecnica nota alle forze dell’ordine e che viene solitamente messa in pratica nei fine settimana, quando i Postamat, o i Bancomat degli uffici bancari, vengono riempiti di più di banconote perché i giorni da venerdì a domenica, quando gli uffici sono chiusi, sono quelli in cui vengono fatti più prelievi.