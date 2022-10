Urgnano, due auto si scontrano e una si ribalta: 40enne in ospedale. Illesi una donna e due bimbi- Foto

Brutto spavento per una donna di 38 anni e due bimbi di 4 e 6 anni per un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze avvenuto verso le 16 di lunedì 3 ottobre in via al Ponte, una strada che collega la Basella di Urgnano a Cologno. Ferite lievi, invece, per il 40enne a bordo dell’altra auto che ha provocato lo schianto.