Adolescenti che non studiano e non lavorano: in azienda per superare il disorientamento

Aiutare i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro, proponendo loro esperienze in aziende che possano aiutarli a formarsi, ma nello stesso tempo sostenere le ditte che potrebbero avere difficoltà nell’accogliere i ragazzi.

La risposta di Afp Patronato San Vincenzo, Fondazione della Comunità Bergamasca e Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo al problema dei Neet (i giovani che non studiano e non hanno un’occupazione) è concreta e operativa: permettere ai ragazzi, anche in un momento difficile come quello attuale, di sperimentarsi all’interno di contesti lavorativi, acquisendo competenze e autostima, e sostenere allo stesso tempo le aziende che li accolgono, grazie a un contributo economico.