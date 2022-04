Albergatori preoccupati per il ritorno delle tasse di soggiorno

C’è forte preoccupazione tra gli albergatori bergamaschi per la recente introduzione o reintroduzione delle imposte di soggiorno in alcuni comuni del territorio. La tassa torna di nuovo a Foppolo e San Pellegrino Terme, oltre che nella maggior parte dei paesi del Sebino (a eccezione di Riva di Solto e Castro) , dove entrano per altro in vigore regolamenti e tariffe diversi. La nuova introduzione tocca il comune di Selvino, tra le località più apprezzate del territorio (si va da 1 a 2,50 euro per i primi sette giorni di soggiorno) .