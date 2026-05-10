Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
LA MANIFESTAZIONE. Sono 90mila le Penne nere che domenica 10 maggio sfilano a Genova. Dalle 13.30 lo speciale di Bergamo Tv anche onlne, con il passaggio anche del gruppo bergamasco.
Genova
«Alpini, faro per il futuro dell’Italia». Questo lo striscione che ha aperto la sfilata conclusiva della 97esima Adunata nazionale degli alpini in programma a Genova. Novantamila Penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia sede della prossima adunata.
Nel capoluogo ligure oltre 400 mila persone, tra cui 7mila Penne nere bergamasche. La sindaca di Genova Silvia Salis traccia «un bilancio molto positivo» dell’evento.
Il percorso
La sfilata, 90 mila Penne nere, percorrerà tutta via XX Settembre per concludersi in piazza della Vittoria sotto il palco dove si trovano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis oltre alle autorità civili e militari cittadine. In piazza della Vittoria ci sarà la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia. Con l’ammaina-bandiera si concluderà l’adunata che ha portato a Genova oltre 400 mila persone.
La diretta online e in tv
Domenica 10 maggio dalle 13.30 alle 16.30 seguiremo la sfilata conclusiva direttamente online con lo speciale di Bergamo Tv.
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