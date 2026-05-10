Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Domenica 10 Maggio 2026

Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto

LA MANIFESTAZIONE. Sono 90mila le Penne nere che domenica 10 maggio sfilano a Genova. Dalle 13.30 lo speciale di Bergamo Tv anche onlne, con il passaggio anche del gruppo bergamasco.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Gli alpini begamaschi pronti per sfilare

Genova

«Alpini, faro per il futuro dell’Italia». Questo lo striscione che ha aperto la sfilata conclusiva della 97esima Adunata nazionale degli alpini in programma a Genova. Novantamila Penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia sede della prossima adunata.

Nel capoluogo ligure oltre 400 mila persone, tra cui 7mila Penne nere bergamasche. La sindaca di Genova Silvia Salis traccia «un bilancio molto positivo» dell’evento.

Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare
Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare
Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare

Il percorso

La sfilata, 90 mila Penne nere, percorrerà tutta via XX Settembre per concludersi in piazza della Vittoria sotto il palco dove si trovano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis oltre alle autorità civili e militari cittadine. In piazza della Vittoria ci sarà la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia. Con l’ammaina-bandiera si concluderà l’adunata che ha portato a Genova oltre 400 mila persone.

Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare
Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare
Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Pronti per sfilare
Alpini a Genova, è la giornata della sfilata. Lo speciale su BgTv e sul nostro sito- Foto
Gli alpini bergamaschi pronti per la sfilata
Leggi anche
Leggi anche

La diretta online e in tv

Domenica 10 maggio dalle 13.30 alle 16.30 seguiremo la sfilata conclusiva direttamente online con lo speciale di Bergamo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Genova
Politica
Enti locali
Sport
Evento sportivo
Storie, Curiosità
Persone
Sociale
famiglia
Silvia Salis
Marco Bucci
Alpini
Bergamo tv