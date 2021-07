Baby gang a Romano, tutti identificati e denunciati

Sono 25 i minorenni componenti della baby gang in azione da qualche tempo a Romano, tutti identificati e denunciati alla Procura dei minori di Brescia. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri e della polizia locale della città della Bassa con i comandanti Pasquale Farina e Arcangelo Di Nardo. Ieri mattina il sindaco Sebastian Nicoli ha voluto fare il punto della situazione «per aggiornare anche i cittadini sulla questione», ha detto. Le scorrerie della baby gang sono state al centro dell’attenzione in città , sui social locali e generando anche allarme sociale. Il sindaco Nicoli ha fornito alcuni dati, quelli pubblicizzabili nel rispetto delle indagini ancora in corso. La baby gang è composta da 25 minorenni tra i 14 e i 16 anni, età in cui i ragazzi normalmente sono studenti al primo anno di scuole superiore o di formazione professionale. Si tratta di ragazzi di nazionalità italiana e straniera, ragazzi e ragazze.