Baby gang adesca e rapina con un coltello un 19enne: arrestati tre minori a Pontirolo

La vittima, che attraverso Instagram aveva conosciuto e fatto amicizia da circa due mesi con una delle due ragazze ma senza conoscerne la reale identità, aveva un appuntamento presso un parco pubblico di Pontirolo Nuovo verso le 22 di lunedì scorso per conoscerla di persona.

La ragazza si è presentata all’appuntamento insieme ad una coetanea, per intrattenere il ragazzo ed invitarlo a passeggiare, mentre i due complici minorenni si erano nascosti dietro ad una siepe. Le due giovani si sono poi allontanate con un pretesto e i due ragazzi nascosti nel parco sono sbucati all’improvviso, aggredendo la vittima, afferrandola per il collo e tappandogli naso e bocca, per strappandogli il borsello con il portafogli, il telefono cellulare, le costose scarpe da ginnastica e cercando di sfilargli anche i pantaloni di marca che aveva indossato per l’appuntamento.