Baby gang, risse e danni: sono cresciuti del 26% i reati compiuti da minori

Da un lato ci sono i fatti di cronaca che raccontano tutta una serie di episodi – risse, aggressioni, danneggiamenti – con protagonisti minorenni, raggruppati nelle cosiddette baby gang che, in questa fase di uscita dalle limitazioni della pandemia e di ripresa delle attività, si ritrovano nelle strade e nelle piazze di Bergamo e provincia anche in diverse decine per volta, pronti a violare le regole, richiamati da appelli che circolano sui social, gli strumenti che hanno tenuto collegati, a distanza, i ragazzini durante lockdown e chiusure. Dall’altro ci sono i numeri delle statistiche, che confermano come, in effetti, nella nostra provincia i reati commessi dai minorenni siano in aumento.

Un dato su tutti: tra i primi sei mesi dell’anno scorso e i primi sei mesi di quest’anno (precisamente dal 1° gennaio al 13 giugno dei due anni a confronto) i reati complessivi commessi da under 18 sono stati il 6% in più in città e il 26% in più in provincia. Con punte percentuali significative per quanto riguarda, per esempio, le rapine, aumentate del 150% nel capoluogo, e i furti, cresciuti del 60% in provincia. Ma, a guardare i dati assoluti, i numeri sono comunque tutto sommato contenuti, benché il trend confermi proprio una escalation in questa fase di riaperture post pandemia. E infatti il numero complessivo di minorenni denunciati da tutte le forze dell’ordine è salito dai 44 del primo semestre del 2020 (12 a Bergamo città e 32 in provincia) ai 58 dello stesso periodo di quest’anno. Sceso, invece, il numero di arrestati: da 7 (4 in città e 3 in provincia) a 3 (tutti in città): anche perché per arrivare all’arresto di minorenni, spiegano le forze dell’ordine, ci si deve trovare di fronte a situazioni molto gravi.