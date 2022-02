Bossico, moto sui sentieri: «Situazione invivibile e pericolosa». Il sindaco infligge due multe

Lo scorso fine settimana i sentieri che attraversano Bossico sono stati presi d’assalto dagli escursionisti: almeno un centinaio le persone che, tra sabato e domenica, sono salite fino alla Colombina (o monte Valtero) per ammirare il panorama che dalla Pianura padana arriva fino alle Alpi Retiche. Tuttavia molti hanno dovuto cedere il passo a modo da enduro o da cross che, a più riprese, hanno sgasato tra sentieri, collegamenti fra boschi e strade agrosilvopastorali, infischiandosene dei cartelli di divieto posizionati nei principali punti di accesso a queste vie.

Tra le persone che volevano trascorrere qualche ora in totale relax anche Isabella Labonia, appassionata di corsa in montagna e che, una volta tornata a casa a Dalmine, ha preso carta e penna per descrivere disturbi e disagi affrontati al sindaco Daria Schiavi, ai carabinieri e a diverse associazioni, ambientaliste e non solo, denunciando «una situazione mai vista prima». «Purtroppo la nostra gita - ha scritto anche al nostro giornale - è stata funestata da motociclisti che hanno compiuto per tutta la giornata incursioni, deturpando boschi e pascoli e mettendo in pericolo non solo gli escursionisti e i bambini, ma anche la fauna selvatica e l’avifauna», a causa della «velocità con cui li abbiamo visti sfrecciare».