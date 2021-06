Dopo l’accoltellamento in stazione, Gandi: «Presidio costante e la collaborazione di tutti»

«Nessuno ha mai sottovalutato la delicatezza della situazione nell’area delle stazioni, in particolare nei fine settimana, prova ne sia che per ben due volte in due settimane - il 18 maggio e l’8 giugno - il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica se n’è occupato, mettendo in atto da subito, dal 20 maggio, il raddoppio dei servizi in quell’area, come i media locali hanno in questi giorni evidenziato». Sergio Gandi pone l’attenzione sulla situazione alla stazione di Bergamo dopo la rissa e l’accoltellamento di venerdì 18 giugno.

Un uomo, di circa 30 anni di origini nordafricane, è rimasto ferito in una rissa avvenuta intorno alle 21.30 nei pressi della stazione ferroviaria : «La presenza delle Forze di Polizia è costante ed è dimostrata dal fatto che - ove qualcosa accada - gli interventi sono immediati e si concludono, nella generalità dei casi, con il fermo dei responsabili. Nel caso di venerdì l’intervento è stato della Polizia Locale, come è avvenuto in altre occasioni da parte di Polizia di Stato o Carabinieri».