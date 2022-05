Furto del portafoglio e dell’identità: l’odissea di un pensionato bergamasco - I consigli di Adiconsum

Il furto di identità è uno dei peggiori incubi del 21° secolo: sempre più persone, infatti, cadono vittime di scambi. E possono andare incontro a diverse conseguenze, spesso finanziarie, ma in rari casi anche penali, se ritenute responsabili di azioni criminose. Adiconsum Bergamo da qualche tempo è diventata testimone di situazioni simili: «Abbiamo sempre più casi di furto dei dati di identità – dice Mina Busi, presidente dell’associazione consumatori della Cisl di via Carnovali –. E non sempre è il web a causare i maggiori disagi. Quando qualcuno viola i nostri account possiamo naturalmente incorrere in diversi problemi. Le tecniche sono molteplici e i delinquenti le conoscono tutte . Ma la storia di questi giorni ha un sapore più tradizionale: un urto assolutamente casuale all’uscita di un ospedale, mentre c’era la ressa della visita parenti, ha dato il via a un’odissea che sembra ancora lontana dal concludersi».