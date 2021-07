Gori: «Faremo rinascere viale Papa Giovanni: collegherà i due centri vitali di città bassa»

«Ci sono zone che danno segni di sofferenza, e il Covid non ha certo aiutato, ma tutto considerato la rete commerciale cittadina tiene. Non è una situazione da mani nei capelli». Il sindaco Giorgio Gori, che ha tenuto per sè la delega al commercio, vede più luci che ombre all’orizzonte nell’intervista su «L’Eco di Bergamo» in edicola sabato 10 luglio. «Dobbiamo prendere fiducia per fare meglio ma i cittadini devono essere consapevoli dell’importanza dei loro comportamenti legati ai consumi».