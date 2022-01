Ha fucili, munizioni, droga e un colpo di mortaio: arrestato un 53enne

Perquisizioni sabato mattina in due case: in manette un pregiudicato 53enne.

Gli hanno sequestrato fucili, bossoli da guerra e persino un colpo di mortaio che è già stato fatto brillare dagli artificieri. Un 53enne residente a Vigano San Martino ma domiciliato a Trescore, operaio pregiudicato per rapina, è finito in manette sabato 22 gennaio dopo un controllo dei carabinieri della stazione di Casazza e dei Forestali di Trescore.

Il blitz è scattato in mattinata in una cascina di proprietà del padre a Vigano San Martino, che il 53enne frequenta saltuariamente, e in un’abitazione a Trescore dove invece risulta domiciliato. Quando i carabinieri sono arrivati alla cascina di Vigano, l’uomo ha confessato di avere armi non denunciate. E infatti nel cascinale sono stati trovati un fucile calibro 28 con matricola abrasa, un fucile semiautomatico calibro 12 anche questo con matricola abrasa, una carabina ad aria compressa senza matricola, decine di cartucce, un mirino e tre bossoli da guerra. Nel giardino è stato invece rinvenuto un colpo di mortaio intatto, risalente alla Seconda Guerra Mondiale.