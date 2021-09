I controlli della Polizia stradale: 39 sanzioni per i cellulari alla guida, 77 per cinture e seggiolini

Si è conclusa mercoledì 22 settembre l’operazione congiunta tra le Polizie stradali dell’Unione europea denominata «Focus on the road» (Concentrarsi sulla strada) nell’ambito del progetto Roadpol – European Roads Policing Network.

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee (tutti i Paesi membri dell’Unione europea, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai), con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’azione europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne «tematiche» in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.