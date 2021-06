Il giovane chef che fa ingolosire i vip. «Grazie ai segreti di nonna»

La celebre madeleine di Proust per David Fiordigiglio, giovane chef di Pianico, ha la consistenza, il profumo e il colore del sugo al pomodoro di nonna Carmela: è l’emozione suscitata dal ricordo di quel condimento a guidarlo in cucina ancora oggi quando è considerato uno dei cuochi più promettenti del panorama nazionale. Dopo essere stato chiamato, nel 2019 ad appena 22 anni, a guidare uno dei 23 ristoranti del prestigioso Forte Village in Sardegna, ora si prepara a tornare all’interno di questa struttura dove gestirà una brigata di altri nove collaboratori, giovani come lui, pronti a stupire con le sue proposte gastronomiche cantanti e calciatori, attori e politici, provenienti da tutto il mondo in Costa Smeralda per le proprie vacanze. «Parto a fine mese – esordisce David Fiordigiglio – e questa chiamata conferma che già due anni fa i risultati erano stati ottimi: avevamo rilanciato l’Hell’s Kitchen e ora mi hanno promosso affidandomi la cucina del ristorante stellato Belvedere in qualità di chef resident. In un Paese in cui si dice che non ci sia spazio per i giovani, credo che sia un ottimo segnale affidarsi a cuochi tutti under 30».