Il sogno di una famiglia accogliente si realizza con la «Casa del melograno»

La storia di Maura Argieri: i figli, l’adozione, l’affido. E adesso il progetto di uno spazio aperto per bambini e ragazzi in difficoltà.

«Le cose che si amano - scrive Catullo - non si possiedono mai completamente. Semplicemente si custodiscono». Vale ancor di più quando si parla delle persone che si amano, soprattutto dei figli. Sono parole che ritornano spesso nella vita di Maura Argieri e suo marito Massimiliano, che a Bolgare stanno realizzando insieme un sogno: aprire la «Casa del melograno». Un luogo speciale di accoglienza, dove vivere con i loro cinque figli - quattro naturali e una adottata, una bimba con la sindrome di Down - e quelli in affido che verranno.

Custodire è una delle conseguenze più belle dell’amore, contiene l’idea di fare spazio, prendersi cura, gesti che non si possono mai dare per scontati, neanche in famiglia. «Quando ci siamo sposati, ventisei anni fa, - confessa Maura - abbiamo iniziato a parlare di avere dei figli. Mio marito mi ha detto che se non fossero arrivati naturalmente avremmo potuto adottarli. Istintivamente io ho risposto di no».