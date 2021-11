La Boeing risarcirà i familiari delle 157 vittime del disastro aereo in Etiopia, tra loro c’era anche un bergamasco

L’azienda ha ammesso la responsabilità dell’incidente avvenuto nel 2019 in Etiopia in cui morirono tre volontari dell’Associazione Africa 3000 con sede a Bergamo, uno di loro, Matteo Ravasio, commercialista di 52 anni, era bergamasco.

Boeing ha accettato la responsabilità per il disastro aereo del 737 Max della Ethiopian Airlines, avvenuto nel marzo 2019 e costato la vita a 157 persone . Lo riporta il Wall Street Journal che parla di un’intesa raggiunta dal costruttore di aerei con le famiglie delle vittime. Queste ultime si sono dette d’accordo nel non perseguire risarcimenti o indennizzi punitivi.

Il caso del Boeing 737 Max si chiude con un patteggiamento. Gli azionisti di Boeing infatti hanno raggiunto un accordo per 237,5 milioni di dollari con alcuni manager ed ex manager dell’azienda accusati di negligenza per aver fallito nell’assicurare i controlli e nel fornire le informazioni sul reale funzionamento del 737 Max.