L’Informagiovani cambia casa: presto il trasferimento all’Urban Center - Foto

Per il servizio, che punta sull’autonomia e sulla crescita dei ragazzi, si tratta di un ritorno al futuro, tenuto conto che il primo ufficio era stato aperto proprio in viale Papa Giovanni negli anni ’80, anche se non era paragonabile ai compiti di quello attuale.

La sua mission si è meglio definita nel corso del tempo, per accompagnare, assistere e supportare i giovani durante gli studi o verso il mondo del lavoro, sia a livello informativo sia orientativo. Dai primi anni 2000, dopo alcuni cambiamenti nella governance, composta anche da Provincia e Regione, lo «Spazio Informagiovani» è gestito in autonomia da Palazzo Frizzoni. All’Urban Center sono già stati ultimati i nuovi uffici, su due piani, realizzati andando a riempire il sottopassaggio che prima era aperto al transito dei pedoni.