Lite per il contratto di affitto. Ferito alla gamba con un coltello

Giovane colpisce marocchino di 41 anni a cui ha affittato casa e poi si allontana. Rintracciato è stato deferito per lesioni aggravate.

Una lite nata per questioni legate al contratto di affitto. La colluttazione prosegue e l’affittuario estrae dalla tasca dei pantaloni un coltello serramanico colpendo alla gamba il 41enne. Il ferito finisce in ospedale a Chiari, mentre l’affittuario viene rintracciato e deferito a piede libero per lesioni aggravate.

La lite è accaduta ieri, intorno alle 13,15, all’esterno di un’abitazione di via Papa Giovanni XXIII a Calcio. al civico 198.