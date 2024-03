Maltrattamenti alla madre per i soldi della droga, condannato a tre anni

Un 48enne della Bassa è stato condannato a tre anni per maltrattamenti nei confronti della madre. Nella sentenza, pronunciata martedì 26 marzo, il giudice ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Procura per il reato di estorsione. Gli episodi, secondo l’accusa, sarebbero accaduti dal 2006 al luglio 2022, quando il figlio, tossicodipendente, abitava con la madre: richieste continue di denaro e spesso sfuriate se non venivano esaudite. Lei alla fine, esasperata, aveva deciso di cambiare casa e trasferirsi nel Milanese all’insaputa del figlio. Ma lui era riuscito a risalire all’indirizzo. «Citofonava anche di notte per farsi dare i soldi – ha raccontato martedì in aula la signora, costituitasi parte civile – Avevo paura delle sue reazioni e così gli davo il denaro». La donna lo aveva denunciato anche dopo essersi trasferita e per questo motivo pende un’inchiesta della Procura di Milano. Il giudice martedì ha disposto per la madre una provvisionale di 10mila euro.