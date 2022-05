Omicidio di Treviglio. Un’esecuzione: 4 spari, due al petto e il colpo di grazia in testa

Due spari al petto, uno alla testa e uno a una coscia . Sono quattro i proiettili esplosi dalla pistola calibro 38 di Silvana Erzembergher e che hanno ucciso, giovedì mattina fuori dalla loro casa di Treviglio, il metalmeccanico in pensione Luigi Casati , 61 anni. Sono i risultati più evidenti dell’autopsia, eseguita lunedì mattina all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale dell’Università di Pavia, Luca Tajana. Da cui emerge che si è trattato, di fatto, di un’esecuzione in piena regola , con due spari all’altezza del petto , un terzo alla testa – quasi fosse un colpo di grazia – e un quarto a una gamba . Almeno uno dei quattro spari sarebbe stato esploso dalle spalle. Casati non sarebbe mai potuto sopravvivere .