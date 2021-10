Operazione antidroga a Martinengo: quattro denunciati. Multa di 13mila euro a due negozi

I Carabinieri in azione nella serata di venerdì 8 ottobre hanno comminato multe per un totale di 13mila euro a due esercizi commerciali della zona.

I Carabinieri di Treviglio con il Nucleo Elicotteri di Orio al Serio e Anti Sofisticazione di Brescia hanno fatto un controllo straordinario del territorio del comune di Martinengo a seguito di alcune segnalazioni giunte direttamente dai cittadini per fenomeni di microcriminalità e attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione sono stati impiegati circa venti militari che hanno identificato 44 persone, molte delle quali con precedenti specifici per reati di spaccio e furto. Alla fine sono stati denunciati quattro cittadini extracomunitari originari di Marocco e Pakistan, per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.