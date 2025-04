Papa Francesco, chiusa la bara. Il saluto di oltre 250mila fedeli. La diretta dei funerali qui

Tutto pronto per i funerali solenni del Papa che si svolgeranno sabato alle 10 in Piazza San Pietro. Oltre 250mila fedeli hanno già salutato il Pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma nella basilica, prima del rito di chiusura della bara. Altri duecentomila sono attesi per le esequie, a cui si aggiungeranno le persone che si posizioneranno lungo il tragitto che percorrerà il corteo funebre e davanti a Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione.

Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un’ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orarì, ha fatto sapere il prefetto Giannini al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il sagrato di San Pietro pronto per ospitare i funerali di Papa Francesco

(Foto di Ansa) Il sagrato di San Pietro pronto per ospitare i funerali di Papa Francesco

(Foto di Ansa)

La diretta del funerale sabato dalle 10

Sabato 26 aprile sarà il giorno del cordoglio e del silenzio. Alle 10 i funerali di Papa Francesco che saranno trasmessi in diretta da Bergamo Tv, la stessa diretta la potrete seguire anche qui sul nostro sito.

(Foto di Ansa) (Foto di Ansa)

Il rito della chiusura della bara

«Fratelli e sorelle carissimi - dice il celebrante in latino -, siamo qui riuniti per compiere alcuni atti di umana pietà, prima della Messa esequiale del nostro Papa Francesco. Leggeremo il rogito che ricorda la sua vita e le sue opere più importanti, per le quali rendiamo grazie a Dio Padre. Copriremo il suo volto con venerazione, nella viva speranza che egli possa contemplare il volto del Padre, insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i Santi».

Il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie dà quindi lettura del rogito, i cui esemplari vengono sottoscritti da alcuni presenti. Dopo il Cantico di Zaccaria, tutti pregano in silenzio per qualche tempo. E dopo un’ulteriore preghiera del celebrante, il maestro delle Cerimonie stende un velo di seta bianca sul volto del Pontefice defunto, il celebrante asperge il corpo con l’acqua benedetta. Quindi il maestro depone nella bara la borsa con le monete e le medaglie coniate durante il pontificato e il tubo con il rogito, dopo aver apposto il sigillo dell’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche.

Il rito della chiusura della bara di Papa Francesco, Citta' del Vaticano, 25 aprile

(Foto di VATICAN MEDIA) Viene posto allora il coperchio alla bara di zinco sul quale si trovano la croce, lo stemma del Pontefice defunto e la targa con il suo nome, la durata della sua vita e del suo Ministero petrino. La bara viene saldata e vengono impressi i sigilli del cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, della Prefettura della Casa pontificia, dell’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie e del Capitolo vaticano. Viene chiusa infine anche la bara di legno, sul cui coperchio si trovano la croce e lo stemma del Pontefice defunto. I canti delle Ant ifone e la recita dei Salmi chiudono la cerimonia.

(Foto di Ansa) (Foto di Ansa)

L’ultimo rosario con il cardinale Pizzaballa

Un migliaio di persone fuori dalla basilica di Santa Maria Maggiore per l’ultimo Rosario in suffragio per Papa Francesco presieduto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa.

In 250mila hanno salutato il Papa

In 250mila hanno reso omaggio a Papa Francesco. Un lungo fiume di gente che in questi giorni ha voluto dare al Pontefice l’ultimo saluto, nonostante le file, il caldo, in alcuni momenti la pioggia. Preghiere e anche lacrime, anche se al Papa argentino la cosa che piaceva di più, in fondo, era ridere. Domani i funerali a Piazza San Pietro ai quali sono attese 200mila persone.

Pronta la macchina della sicurezza

È già pronta la macchina della sicurezza, considerato il grande afflusso di persone attese ma anche la presenza di Capi di Stato e teste coronate arrivate da tutto il mondo. E poi ci sarà quel corteo funebre per il centro di Roma che ha pochi precedenti nella storia. La bara posta su un carro che consentirà a tutti la sua visione; poi le auto dei cardinali, e un procedere a passo d’uomo, anche un’ora per quella città che aveva abbracciato dodici anni fa diventandone il vescovo, come amava ricordare ogni volta che poteva.

La giornata di venerdì si è conclusa con la chiusura della bara: un rito antico, solenne e pieno di significati, con l’apposizione del bianco velo di seta sul viso e l’inserimento della borsa con le monete del pontificato e il tubo con il rogito. Gesti antichi, uguali da secoli, ma che conservano tutto il loro significato; suggellano la fine materiale di un pontificato del quale resta però l’eredità spirituale.

Chi ha voluto rendere omaggio al Papa

Tra le ultime persone a salutare Francesco ci sono le figure più diverse, dalle amate cugine arrivate oggi da Asti al Premio Nobel Mohamed Yunus, che ha condiviso con Francesco tante battaglie per una economia più giusta. A fine serata arriva il presidente francese Emmanuel Macron ma accanto c’è anche la signora Carmela, quella che portò un mazzo di fiori gialli al Gemelli e che il Papa salutò dal balconcino.

I funerali e chi sarà presente

Ai funerali, al posto d’onore tra le autorità, ci sarà il presidente Javier Milei, lo stesso che insultò in campagna elettorale Bergoglio. Francesco lo aveva perdonato per quegli insulti dai toni volgari ricevuti ma non per le sue scelte a danno del popolo argentino e per quella relazione di membri del suo staff con i vecchi rappresentanti della dittatura. Bergoglio forse desiderava rivedere la sua Argentina, una volta ci andò vicino nell’organizzazione di un viaggio apostolico in America Latina. Ma di fatto non è più tornato a casa forse anche per questi rapporti non facili con i governanti che si sono succeduti.

Dopo quella argentina, a seguire c’è la delegazione italiana, guidata dal presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni, e poi sovrani e capi di stato in ordine alfabetico, dai reali di Spagna a quelli di Giordania, passando per presidenti della repubblica, come il suo amico Lula, i vertici dell’Onu e di tutte le organizzazioni internazionali, e anche delegazioni, come quella israeliana (in realtà solo l’ambasciatore) e quella palestinese che si troveranno faccia a faccia davanti alla bara di colui che più di tutti in questi anni ha chiesto la pace. Nella lista provvisoria non c’è invece nessun rappresentante della Russia e forse, all’ultimo momento, anche il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe non essere presente.