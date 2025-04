Papa Francesco, in quattro giorni attesi a Roma 500mila fedeli. I funerali sabato alle 10

La Congregazione dei cardinali riuniti a Roma nell’Aula del Sinodo, durata poco meno di 2 ore e terminata alle 11, ha preso alcune decisioni sulle prossime tappe organizzative delle esequie. Il giorno dei funerali di Papa Francesco - che saranno trasmessi su Bergamo Tv - è sabato 26 aprile alle 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Il feretro di Bergoglio verrà traslato dalla Domus di Santa Marta a San Pietro mercoledì 23 aprile alle 9 per ricevere l’omaggio dei fedeli: ne sono attesi circa 500mila.

La Basilica resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma del Papa nei seguenti orari: mercoledì 23 aprile dalle 11 a mezzanotte, giovedì 24 aprile dalle 7 a mezzanotte, venerdì 25 aprile dalle 7 alle 19, come comunicato dalla sala stampa Santa Sede.

I funerali, le procedure

La Liturgia esequiale - spiega la sala stampa del Vaticano - sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

Potranno concelebrare: i patriarchi e i cardinali, che si troveranno, entro le 9, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; gli arcivescovi e i vescovi, che si troveranno, entro le 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca semplice; i presbiteri, che si troveranno, entro le 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Cinque giorni di lutto nazionale

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, come deliberato il Consiglio dei ministri.

Il lutto nazionale in Italia prescrive le bandiere a mezz’asta, un minuto di silenzio nelle scuole - alle 10 del giorno del funerale, sabato 26 aprile, o in caso di chiusura nel primo giorno di apertura successivo - e che gli esponenti di governo cancellino tutti gli impegni istituzionali. Non prevede chiusure di uffici pubblici o pubblici esercizi, ma alcuni eventi pubblici potrebbero essere sospesi o ridimensionati. Con l’invito a svolgere in modo sobrio tutte le manifestazioni pubbliche e a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento previsti nel giorno del funerale.

I precedenti

Nel 2005 alla morte di Giovanni Paolo II fu proclamato il lutto nazionale. Così anche nel 2008, per le vittime del terremoto dell’Aquila, nel 2018 per i morti del Ponte Morandi e nel 2023 per Silvio Berlusconi.

Sospese le partite di sabato di serie A

«Sono sospese le partite di sabato». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri.

Le prime immagini della salma di Papa Francesco

Sono stati diffusi dai canali social del Vaticano una foto e un video della salma di Papa Francesco nella bara aperta. Le immagini sono state scattate nella cappella di Casa Santa Marta. Il Pontefice è vestito con una veste rossa, con la mitra papale in testa e un rosario in mano.

Una delle prime immagini del feretro di Papa Francesco diffuse dal Vaticano

(Foto di VaticanNews) Una delle prime immagini del feretro di Papa Francesco diffuse dal Vaticano

(Foto di VaticanNews) Una delle prime immagini del feretro di Papa Francesco diffuse dal Vaticano

(Foto di VaticanNews)

Mattarella a Santa Marta

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato questa mattina a Santa Marta, in Vaticano, dove è stata allestita la salma di Papa Francesco. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha già fatto rientro al Quirinale.

L’accertamento del decesso e l’inizio della sede vacante

Prima di tutto, la morte del Papa è stata accertata dal Camerlengo davanti a due figure: il maestro delle celebrazioni liturgiche e il segretario e cancelliere della Camera apostolica. Negli ultimi decenni, la morte di un Pontefice viene decretata da un medico. La frase in latino «Vere Papa mortuus est» («Il Papa è veramente morto») viene riportata dal Camerlengo sul certificato di morte del Pontefice redatto dalla Cancelleria Apostolica, la cui pubblicazione dà il via all’inizio del periodo di «sede vacante». Dal 2019 il cardinale Camerlengo è Kevin Joseph Farrell. Il rito della constatazione della morte di Papa Francesco è avvenuto lunedì sera 21 aprile alle 20.

Guarda qui la diretta di Vatican News da Piazza San Pietro.

Le cause del decesso e il testamento del Pontefice

Il decesso di Papa Francesco è avvenuto per ictus e attacco cardiocircolatorio. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede con il rito della constatazione e la denuncia di morte di Papa Francesco stilata dal professor Andrea Arcangeli, direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

Diffuso anche il testamento, l’atto riporta la data del 29 giugno 2022: «Chiedo che le mie spoglie mortali riposino nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - si legge -. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura».

«Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale - e aggiunge -. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus».

«Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano», si legge nel testamento. Il benefattore che ha pagato la realizzazione della tomba del Papa a Santa Maria Maggiore è anonimo: lo ha detto la sala stampa vaticana rispondendo ai giornalisti.

Il testamento si conclude così: «Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me. La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli».

Nel testamento: «Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus»



Sigilli sia al Palazzo apostolico che a Santa Marta

Sempre lunedì sono stati apposti i sigilli agli appartamenti del Papa: non solo quello al secondo piano di Casa Santa Marta ma anche quello al terzo piano del Palazzo apostolico, anche se Papa Francesco praticamente non l’ha mai usato, se non per gli Angelus della domenica.

La diffusione della notizia nel mondo

La camera e lo studio del Papa sono stati sigillati e il Camerlengo ha comunicato il decesso al Vicario di Roma che la ha diffuso al mondo intero . Il portone di bronzo di San Pietro è stato chiuso a metà e le campane hanno suonato rintocchi a martello.

Il corpo lunedì sera a Santa Marta

«Il rito di constatazione del decesso e la deposizione del corpo nella bara è durato circa un’ora». Lo ha riferito il portavoce vaticano, Matteo Bruni, sottolineando che l’atto di morte è stato autenticato dal card. Farrell. «In questo momento - ha aggiunto - il corpo del Papa si trova nella cappella del pian terreno di Casa Santa Marta».

A Roma la preghiera in piazza San Pietro

(Foto di ANGELO CARCONI)

La salma nella Basilica Vaticana

La traslazione della salma del Santo Padre nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli avverrà mercoledì mattina 23 aprile, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate martedì 22 aprile, a seguito della prima Congregazione dei Cardinali.

La data dei funerali sarà decisa martedì 22 aprile

La data dei funerali del Papa sarà decisa il 22 aprile dalla Congregazione dei cardinali e - come prevede il testo liturgico - dovrebbe avvenire tra il quarto e il sesto giorno dalla morte: tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Probabilmente saranno sabato 26 aprile.

Martedì mattina si riuniranno infatti nella prima Congregazione i cardinali già presenti a Roma, e quelli che riusciranno ad arrivare nelle prossime ore. Tra le prime decisioni ci sarà la fissazione della data dei funerali che, secondo le nome della Universi Dominici Gregis, si dovrebbero tenere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile, considerato che il rito della constatazione della morte si è svolto solo nella sera di lunedì. Secondo quanto si apprende da fonti vaticane la data più probabile è quella di sabato 26 aprile.

Le novità per la veglia e la sepoltura

Papa Bergoglio ha cambiato le regole: se prima la salma veniva esposta su un catafalco ai fedeli per tre giorni, mentre i cardinali per nove giorni celebravano i cosiddetti “Novendiali” di suffragio, Papa Francesco ha modificato il rito. Il suo corpo non sarà più esposto alla venerazione dei fedeli su un catafalco, ma su una semplice bara di legno aperta, «con dignità, ma come ogni cristiano». Bergoglio ha inoltre semplificato il rito funebre, prevedendo una veglia, e non due, e nessuna cerimonia per la chiusura della bara. Un altro elemento di novità consiste nell’introduzione delle indicazioni necessarie per l’eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana. Papa Francesco aveva confermato di aver dato disposizioni per essere sepolto a Santa Maria Maggiore, la basilica dove anche prima di diventare Pontefice si recava a pregare. Desiderio confermato anche nel testo del suo testamento.

Verso il Conclave

Per procedere all’elezione di un nuovo Pontefice si devono attendere un minimo di quindici giorni, non solo per consentire ai Cardinali assenti di giungere a Roma per il Conclave, ma anche per dare loro il tempo di riunirsi nelle congregazioni, le riunioni preparatorie necessarie agli elettori per muoversi in un orizzonte più ampio entro il quale muoversi nella scelta del nuovo Pontefice. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione». Si ipotizza quindi tra il 6 e il 10 maggio, ma se tutti i cardinali saranno a Roma il conclave potrà essere anticipato.

La lettera del decano Re ai cardinali in vista del conclave

«Come è stato ufficialmente annunciato, Sua Santità Papa Francesco è entrato nella vita eterna questa mattina (lunedì 21 aprile, ndr) alle ore 7:45». Così recita la lettera di convocazione alla prima Congregazione generale del decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Nella lettera di convocazione della congregazione, il cardinale Re scrive che «in conformità al n.19 della Costituzione apostolica Universi dominici Gregis, convoco formalmente i cardinali elettori alle Congregazioni generali del Collegio cardinalizio, previste durante la vacanza della Sede apostolica e in preparazione al Conclave».

«Resta aperto il Giubileo»