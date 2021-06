Pass scaduto, 72 multe in sessanta giorni «Ma nostra figlia disabile lo è sempre»

Settantadue multe in 60 giorni è un primato che ha pochi eguali. Peccato che alla guida della vettura «incriminata» non ci fosse un automobilista indisciplinato, ma una coppia di residenti in città con la figlia disabile e il contrassegno scaduto. Il triste record della famiglia Romagnoli rappresenta però anche un caso dove burocrazia e tecnologia hanno la meglio sul lato umano. Il sistema, per come è concepito oggi, non prevede un blocco automatico delle sanzioni, soprattutto nei casi più eclatanti, quando c’è una concentrazione di verbali sulla stessa targa. Ma quando vengono recapitate le buste verdi, ormai è troppo tardi.

«Ci dispiace molto per quanto successo – commentano Luisa Galli, malata oncologica di 79 anni e Pier Luigi Romagnoli di 89 anni –. L’automobile e il contrassegno sono intestati a nostra figlia Giulia, che ha 57 anni ed è disabile dalla nascita. Il pass era valido fino al 23 marzo e ci siamo attivati per rinnovarlo prima della data di scadenza, ma al Lazzaretto è stato chiuso l’ufficio preposto, trasferito all’Atb di via Gleno, che a causa della pandemia non era facilmente accessibile. Dopo numerosi tentativi abbiamo ottenuto un nuovo permesso solo il 23 maggio».