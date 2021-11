Rondò delle Valli, come cambia la viabilità: con Chorus Life via al cantiere del sovrappasso

È sicuramente l’opera viabilistica più importante connessa a Chorus Life, il nuovo quartiere (o «Smart district») pensato da mister Gewiss, al secolo Domenico Bosatelli, e sviluppato dal gruppo Costim. Questione di poche settimane, il tempo di chiudere le ultimissime certificazioni, e a dicembre partirà il cantiere del sovrappasso del rondò delle Valli.

Un nuovo livello stradale, il terzo, che connetterà via Correnti - la direttrice d’ingresso dalla Valle Seriana - a via delle Valli, evitando così di entrare nella rotatoria. «Un intervento decisamente importante che contribuisce a ridisegnare la viabilità d’accesso di un comparto come l’ex Ote che sta letteralmente cambiando volto a questa parte di città», commenta l’assessore alla Riqualificazione urbana, Francesco Valesini.