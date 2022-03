Scontri tra tifosi prima del match Atalanta - Roma: Daspo anche per 5 bergamaschi

Il Questore della provincia di Bergamo, Stanislao Schimera, a seguito delle indagini della Divisione anticrimine della Questura, ha emanato nove provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria ultras, responsabili dei tafferugli avvenuti il 18 dicembre scorso prima della partita di campionato Atalanta – Roma, nei pressi del parcheggio del Palazzetto dello Sport. Si tratta in particolare di 4 tifosi della Roma e 5 atalantini, tutti coinvolti in una rissa che ha visto i destinatari dei provvedimenti affrontarsi reciprocamente per mezzo di cinture, bombe carta e lanci di oggetti , in uno scontro che veniva prontamente interrotto grazie all’immediato intervento di equipaggi della Polizia di Stato.