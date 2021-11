Scontro frontale al rondò nella nebbia: resta in prognosi riservata il 21enne

Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 21 enne di Nembro, rimasto coinvolto in un grave incidente alle 7 di ieri mattina a Costa di Mezzate, nella zona industriale, in un momento in cui la zona era avvolta dalla nebbia. Il bilancio è di tre feriti. L’automobilista ha riportato traumi alla testa, al bacino e a una gamba: è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma al momento resta in prognosi riservata.

Lo scontro è accaduto lungo la strada provinciale 89, sul confine con Bolgare e Gorlago. Stando a una prima ricostruzione, il 21enne era al volante di un’Alfa Mito - forse a causa della scarsa visibilità - che stava procedendo contromano in direzione di Bolgare, all’altezza della rotatoria di via Europa. In quel momento, lungo la stessa corsia (ma verso Gorlago) è arrivato un furgone Ford carico di legname. Al volante un 45enne di Cavernago che non è riuscito a schivare la Mito. Lo scontro frontale è stato molto violento. Coinvolta nell’incidente, anche una Peugeot che viaggiava dietro il mezzo pesante: la conducente lo ha tamponato.