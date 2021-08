Scuola, oggi il protocollo per il nuovo anno. «Distanziamento flessibile e finestre aperte»

Il protocollo si sofferma invece su due tematiche che costituiscono la principale novità di questo inizio di anno scolastico: vista la diffusione dei vaccini, da settembre il distanziamento di un metro resta raccomandato ma in classe si potrà stare anche un po’ più vicini se le aule non sono sufficientemente grandi o se non si riescono a dividere in due le classi perché manca il personale.

«Basta diktat, «la scuola non si riapre per decreto». I sindacati della scuola sono in rivolta e si compattano contro l’obbligo del green pass per il personale e soprattutto contro le pesanti sanzioni previste per chi non si adegua: il mancato rispetto di vaccinazioni o tamponi è considerato assenza ingiustificata e dal quinto giorno scatta la sospensione per l’insegnante o il bidello con perdita della retribuzione. Mentre multe salate dai 400 ai 1.000 euro sono a carico dei prèsidi, in caso di mancato controllo, cioè se fanno entrare a scuola chi non è a posto con le nuove regole.

Il governo ha deciso in modo «unilaterale», nonostante il confronto aperto da tempo tra l’amministrazione e sindacati per trovare soluzioni utili a far ripartire la scuola in presenza, accusano con un documento unitario le sei sigle rappresentative di tutto il comparto (Cgil, Cisl e Uil, Snals e Gilda e l’Anief). È anche per questo che, «in una categoria già vaccinata al 90%, il provvedimento sta alimentando forti tensioni», avvertono, chiedendo un cambio di passo, e cioè che le soluzioni ai problemi siano trovate attraverso il dialogo e il confronto.