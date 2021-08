Sindaci multati in Val Brembana ricevuti dal Prefetto: «È tornato il dialogo»

«È stato un incontro cordiale e costruttivo: abbiamo espresso la nostra posizione e il prefetto ci ha ascoltato. Ora come sindaci presenteremo ricorso alla sanzione e vedremo quali saranno gli esiti. Il prefetto ha rimarcato il voler mantenere i rapporti positivi tra le istituzioni dello Stato, ma non si è dilungato oltre né è entrato nel merito della questione».

È il sindaco di Lenna, nonché presidente della Comunità montana della Valle Brembana Jonathan Lobati, uscendo attorno alle 18 di mercoledì 25 agosto dalla Prefettura, a sintetizzare l’esito dell’incontro – durato poco meno di un’ora – che lui e altri suoi colleghi hanno avuto con il prefetto Enrico Ricci a seguito del caso delle sanzioni che la Digos della questura sta notificando in questi giorni a più di trenta, tra sindaci e privati cittadini , per aver interrotto la viabilità della provinciale durante la manifestazione a favore dell’ospedale di San Giovanni Bianco, lo scorso 7 agosto. Un incontro chiesto e ottenuto dall’onorevole della Lega Daniele Belotti, pure presente al vertice di via Tasso con il collega Cristian Invernizzi, assieme a Lobati e ai sindaci di San Giovanni Bianco Marco Milesi, di San Pellegrino Terme Vittorio Milesi, di Moio de’ Calvi Alessandro Balestra e, in qualità di vicepresidente dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, il sindaco di Chiuduno Stefano Locatelli.