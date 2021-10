Stazioni, giro di vite anti baby gang. In arrivo il Nucleo di sicurezza urbana

L’ultimo episodio preoccupante risale a due settimane fa. Un gruppo di 150 giovanissimi, giunti con il treno da Brescia e da Milano dopo un tamtam sui social, si sono ritrovati alla stazione Centrale di Treviglio con l’obiettivo di scorrazzare per la città, tra schiamazzi e alcolici, pensando di essere impuniti perché minorenni e lontani da casa. Ma anche venerdì sera otto minorenni arrivati a Treviglio con il treno si sono azzuffati in centro, spintonandosi in vicolo Municipio per una discussione nata per una banconota da 5 euro sottratta a uno di loro.

Un fenomeno, quello delle cosiddette baby gang che si spostano con i treni, sul quale la polizia locale di Treviglio ha focalizzato l’attenzione e contro il quale il comandante Giovanni Vinciguerra sta mettendo a punto un progetto che prevede l’istituzione di un «Nucleo di sicurezza urbana», che avrà un duplice scopo, preventivo e repressivo: «Sarà guidato da un ufficiale che verrà appositamente formato – spiega Vinciguerra – e avrà come obiettivo, oltre alla due stazioni, Centrale e Ovest, anche il centro cittadino e i parchi. Il tutto avverrà nella massima sinergia con le altre forze dell’ordine che operano in città e con le quali già interveniamo in caso di problematiche come l’arrivo di questi gruppi, anche numericamente nutriti, di ragazzini da fuori Treviglio. Per contrastarne il dilagare teniamo già controllati i social, dove spesso si organizzano per questi raduni, magari invogliati anche da locali pubblici che presentano offerte di consumazioni, come il pagare uno Spritz per berne due, che sono lecite dal punto di vista commerciale ma che creano un problema sociale se richiamano queste situazioni che possono anche degenerare».