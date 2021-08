Trasporti: autobus pronti a ripartire. Studenti, il 70% entra alle 8 il resto alle 10

Nell’attesa di (ri)dare per ora l’Agenzia per il trasporto pubblico locale prende: «Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto dallo Stato i contributi per i servizi aggiuntivi fatti nel primo semestre, circa 2,6 milioni, ai quali va aggiunto un milione per i mancati ricavi» spiega il direttore Emilio Grassi.

Per il resto anche il Tpl è atteso dagli esami di settembre «dove ci presenteremo con un’offerta simile a quella dell’ultima parte del passato anno scolastico» conferma Grassi. «Il dettaglio degli orari è in via di definizione da parte delle singole aziende che nelle scorse settimane si sono confrontati con i poli scolastici per avere i numeri esatti degli studenti».