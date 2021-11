È morto in ospedale Francesco Fanelli, camionista di 56 anni: lascia tre figli, donati gli organi. Sabato sera era stato investito mentre scaricava l’auto con il fratello. Si aggrava la posizione dell’automobilista.

Travolto da ubriaco a Treviglio, non ce l’ha fatta il 56enne

Non ce l’ha fatta Francesco Fanelli, il cinquantaseienne travolto sabato attorno a mezzanotte da un automobilista risultato positivo all’alcoltest. Lunedì 22 novembre, nel tardo pomeriggio, è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove invano i medici hanno tentato di salvargli la vita. Troppo esteso e profondo il trauma cranico causato dall’incidente, avvenuto a Treviglio, in via Mantegna, dove Fanelli stava scaricando della merce dalla sua auto, una Hyundai, assieme al fratello, fuori dalla casa di quest’ultimo. All’improvviso – ha ricostruito la polizia stradale di Treviglio – la vettura condotta da un giovane poi risultato positivo all’etilometro è piombata contro la Hyundai, scaraventata contro il muretto di recinzione dell’abitazione.