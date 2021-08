Travolto dal suo tir, camionista Italtrans muore in Piemonte

Era partito lunedì mattina, 30 agosto, dal magazzino di Calcinate dell’Italtrans, l’azienda di trasporti e logistica per la quale lavorava da oltre vent’anni, per raggiungere con il suo tir il supermercato «Il Gigante» a La Loggia, alle porte di Torino. Dove però Mauro Lucchini, 49 anni, lodigiano di Brembio, è morto schiacciato dal suo stesso mezzo pesante. Vani i soccorsi: secondo una prima ricostruzione non avrebbe inserito il freno a mano e il mezzo, che non si trovava in posizione piana ma in leggera discesa, si sarebbe mosso, travolgendolo. «Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto al nostro autista Mauro Lucchini – sottolinea addolorata la famiglia Bellina, proprietaria dell’Italtrans –. Era un professionista esemplare, in servizio con noi da oltre vent’anni, con grande esperienza e apprezzato da tutti. Siamo certi di interpretare i sentimenti dei suoi colleghi più vicini e di tutti i nostri collaboratori, esprimendo grande dolore e vicinanza in particolare alla famiglia di Mauro».