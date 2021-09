Due operai uccisi da una fuga di azoto nel Milanese: lavoravano per una ditta di Costa Volpino

«Sol - è scritto in una nota - è vicina alle famiglie delle due vittime e collabora con le autorità nelle indagini mirate a chiarire la dinamica e le cause di questo tragico incidente. La ditta Autotrasporti Pé, specializzata in trasporti criogenici, dotata di certificazioni specifiche, collabora con Sol, azienda del Monzese, da diversi anni. Al momento ogni ipotesi circa le possibili cause del tragico incidente appare prematura, in attesa delle verifiche tecniche e delle indagini in corso, per le quali Sol rimane a completa disposizione delle autorità».

Emanuele Zanin e Jagdeep Singh sono i due operai morti nella mattina di martedì 28 settembre all’interno dell’università Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese, collegata all’omonimo ospedale, mentre caricavano una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell’ateneo e per alimentare l’impianto antincendio.