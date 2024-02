Accordo con i sindacati, Esselunga assume e «internalizza» 130 lavoratori

Saranno coinvolti anche circa 130 lavoratori del territorio di Bergamo nel piano di internalizzazione, dunque di assunzione diretta, previsto in Esselunga a seguito dell’accordo siglato a livello nazionale venerdì scorso tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e direzione della società della grande distribuzione organizzata.

Nella nostra provincia il personale interessato è quello alle dipendenze di cooperative che operano all’interno dei tre punti vendita di Bergamo-Celadina, Nembro e Curno e nel magazzino di Lallio che si occupa della gestione della spesa online. Dal 19 febbraio avverranno i passaggi che trasformeranno questi addetti in dipendenti diretti di Esselunga. Per ottenere il passaggio, dovranno manifestare esplicitamente l’intenzione di venire assunti.

Le reazioni dei sindacati

«Incontreremo i lavoratori di Lallio, circa un centinaio, e organizzeremo momenti di confronto anche con il personale degli altri punti vendita” hanno spiegato oggi Nicholas Pezzè di Filcams-Cgil, Giovanni Locatelli di Fisascat-Cisl e Anila Cenolli di Uiltucs di Bergamo. «Il requisito per tutti è quello di essere occupati stabilmente in una cooperativa al lavoro all’interno di Esselunga da almeno quattro mesi. I lavoratori interessati al passaggio dovranno rassegnare le dimissioni dalle cooperative. All’avvio dei nuovi contratti non verrà richiesto alcun periodo di prova. È previsto il mantenimento di tutte le condizioni economiche già in essere».

«La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un importante risultato per chi opera nella filiera degli appalti in Esselunga: si stabilizza l’occupazione e si conquistano maggiori garanzie. L’intesa costituisce, poi, un precedente in tema di regolamentazione degli appalti in ambito privato, a dimostrazione che molte attività possono essere internalizzate e gestite direttamente», aggiungono i tre sindacalisti.

Che cosa comporterà il passaggio a dipendenti

Il passaggio alle dipendenze dirette di Esselunga comporterà il cambiamento del Contratto nazionale di riferimento: dal Ccnl dei Trasporti e della Logistica, oppure da quello Multiservizi al Ccnl del Commercio.

Proprio per favorire l’internalizzazione di alcune attività, come quelle di e-commerce ma anche per garantire una regolamentazione di altri servizi concessi in appalto, in Esselunga era stato siglato un Protocollo di intesa già il 12 dicembre scorso. Per dare attuazione a quanto contenuto nell’accordo di venerdì e per monitorarne le fasi, entro il 15 marzo dovrà svolgersi incontro tra le parti a livello territoriale.