Addio ai vecchi voucher, ora nuove regole per il lavoro occasionale

Il nuovo contratto di prestazione occasionale introdotto dalla legge di Bilancio 2023, che manda definitivamente in soffitta il vecchio modello dei voucher, ottiene il plauso da parte delle associazioni di categoria. Le novità più rilevanti sono rappresentate dal raddoppio a 10 mila euro per anno del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro, così come l’estensione dell’accesso alle aziende fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato che tocca tutti i settori tra cui quello alberghiero e della ristorazione, oltre all’integrazione dei locali da ballo. Previsti controlli stringenti per evitare abusi.