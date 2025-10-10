Atb, formazione gratis per reclutare autisti: al via le iscrizioni alla terza edizione

È ufficialmente aperta la selezione per la terza edizione della Bus Academy di Atb Consorzio , il progetto di formazione e inserimento professionale dedicato a chi vuole intraprendere la carriera di autista di autobus. Il percorso, che prenderà avvio nel primo semestre 2026, è finalizzato alla formazione diretta e all’inserimento stabile nell’organico delle aziende consorziate di nuove figure professionali, fondamentali per garantire mobilità sostenibile e connessione sociale a lavoratori, studenti e cittadini.

L’Academy, avviata a dicembre 2024 con tre classi tra dicembre e gennaio, ha registrato un altissimo tasso di successo: su 19 partecipanti, 18 sono già entrati in servizio con la qualifica di operatore di esercizio e mansione di conducente di autobus. A novembre 2025 inizierà la formazione dei partecipanti alla seconda Academy del Consorzio, due nuove classi di studenti dei quali 14 allievi destinati ad Atb, che rafforzeranno ulteriormente l’organico nei prossimi mesi.

Le nuove opportunità

La Bus Academy è promossa dalle aziende del trasporto pubblico urbano di Bergamo – Atb Servizi, Arriva, Locatelli Autoservizi e Tbso – in collaborazione con Enaip Lombardia. Il percorso prevede 320 ore di formazione in 20 settimane, è gratuito ed è rivolto a disoccupati di almeno 21 anni, in possesso di patente B o superiore e con una buona conoscenza della lingua italiana.