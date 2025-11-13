Attacco informatico Siad: rilevato accesso non autorizzato

E da subito, la capogruppo ha pubblicato sull’homepage del proprio sito Internet una serie di precisazioni. «È stato rilevato un accesso non autorizzato a una componente perimetrale al sistema informatico, circoscritto esclusivamente alla società Siad Macchine Impianti», si legge.

«L’accaduto - precisa l’azienda - è stato prontamente contenuto grazie all’intervento del nostro team interno; continua pertanto a essere garantita la piena continuità operativa». E ancora: «Al momento non risultano compromissioni di dati personali. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e, qualora emergessero ulteriori elementi rilevanti, ne daremo tempestiva comunicazione». Infine sottolinea: «La tutela delle informazioni e la sicurezza dei nostri stakeholder rappresentano per il gruppo Siad una priorità assoluta. A tal fine adottiamo tutte le misure necessarie per garantire la massima protezione dei sistemi e dei dati».

«È stato rilevato un accesso non autorizzato a una componente perimetrale al sistema informatico, circoscritto esclusivamente alla società Siad Macchine Impianti» si legge. Autore dell’azione sarebbe un noto gruppo cybercriminale internazionale. Secondo quanto riportato dai siti di settore, infatti, a colpire la società sarebbe stato Everest Group, realtà conosciuta alle cronache italiane per altre azioni realizzate a scopo di estorsione, che ha effettivamente inserito Siad nella lista delle vittime sul proprio sito nel dark web. L’azione criminale, secondo quanto dichiarato dagli hacker, avrebbe sottratto dati per 159 Gb.