Aumentano i pensionati bergamaschi, ma l’assegno medio cresce di soli 20 euro

Nel 2025 i pensionati bergamaschi sono aumentati di 6.335 unità rispetto all’anno precedente, toccando quota 342.471 . Ma nonostante il numero crescente, gli assegni pensionistici crescono solo di pochi spiccioli: in media 22 euro per gli uomini e 18 per le donne . Un incremento dell’1,30%, ben al di sotto dell’inflazione.

Divario economico tra uomo e donna

«Gli adeguamenti con la perequazione non hanno salvaguardato il potere d’acquisto – afferma Giacomo Meloni, segretario Fnp Cisl Bergamo – e i pensionati non hanno strumenti di contrattazione. A questo si aggiunge la spesa crescente per sanità e Rsa: una situazione drammatica che mette a rischio la tenuta economica e sociale delle persone anziane». «Servono politiche di welfare, non scelte di riarmo – conclude Meloni –. La priorità deve tornare a essere la protezione sociale dei cittadini più fragili».