Economia / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025

Autista per autobus, al via selezione per l’Academy

TRASPORTI. È ufficialmente aperta la selezione per la terza edizione della Bus Academy di Atb Consorzio, il progetto di formazione e inserimento professionale dedicato a chi vuole intraprendere la carriera di autista di autobus.

Il percorso, che prenderà avvio nel primo semestre 2026, è finalizzato alla formazione diretta e all’inserimento stabile nell’organico delle aziende consorziate di nuove figure professionali, fondamentali per garantire mobilità sostenibile e connessione sociale a lavoratori, studenti e cittadini.

Altissimo tasso di assunzioni dopo il corso

L’Academy, avviata a dicembre 2024 con tre classi tra dicembre e gennaio, ha registrato un altissimo tasso di successo: su 19 partecipanti, 18 sono già entrati in servizio con la qualifica di operatore di esercizio e mansione di conducente di autobus.

Si riparte a novembre

Il percorso prevede 320 ore di formazione in 20 settimane, è gratuito ed è rivolto a disoccupati di almeno 21 anni

A novembre 2025 inizierà la formazione dei partecipanti alla seconda Academy del Consorzio, due nuove classi di studenti dei quali 14 allievi destinati ad Atb. La Bus Academy è promossa dalle aziende del trasporto pubblico urbano di Bergamo – Atb Servizi, Arriva, Locatelli Autoservizi e Tbso – in collaborazione con Enaip Lombardia. Il percorso prevede 320 ore di formazione in 20 settimane, è gratuito ed è rivolto a disoccupati di almeno 21 anni, in possesso di patente B o superiore e con una buona conoscenza della lingua italiana.

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Lavoro
Impiego
Politica
Enti locali
Sociale
Gente, Persone
Atb Consorzio
atb servizi
Arriva
Locatelli Autoservizi
tbso
Enaip Lombardia