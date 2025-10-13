Economia / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025
Autista per autobus, al via selezione per l’Academy
TRASPORTI. È ufficialmente aperta la selezione per la terza edizione della Bus Academy di Atb Consorzio, il progetto di formazione e inserimento professionale dedicato a chi vuole intraprendere la carriera di autista di autobus.
Il percorso, che prenderà avvio nel primo semestre 2026, è finalizzato alla formazione diretta e all’inserimento stabile nell’organico delle aziende consorziate di nuove figure professionali, fondamentali per garantire mobilità sostenibile e connessione sociale a lavoratori, studenti e cittadini.
Altissimo tasso di assunzioni dopo il corso
L’Academy, avviata a dicembre 2024 con tre classi tra dicembre e gennaio, ha registrato un altissimo tasso di successo: su 19 partecipanti, 18 sono già entrati in servizio con la qualifica di operatore di esercizio e mansione di conducente di autobus.
Si riparte a novembre
Il percorso prevede 320 ore di formazione in 20 settimane, è gratuito ed è rivolto a disoccupati di almeno 21 anni
A novembre 2025 inizierà la formazione dei partecipanti alla seconda Academy del Consorzio, due nuove classi di studenti dei quali 14 allievi destinati ad Atb. La Bus Academy è promossa dalle aziende del trasporto pubblico urbano di Bergamo – Atb Servizi, Arriva, Locatelli Autoservizi e Tbso – in collaborazione con Enaip Lombardia. Il percorso prevede 320 ore di formazione in 20 settimane, è gratuito ed è rivolto a disoccupati di almeno 21 anni, in possesso di patente B o superiore e con una buona conoscenza della lingua italiana.
