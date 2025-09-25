Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Bergamo, un «Job Day» per il trasporto: aziende e candidati faccia a faccia

Autobus, tram, aerei: il mondo del trasporto passeggeri cerca nuove energie, e lo fa aprendo le porte direttamente ai candidati.

Redazione Web
Redazione Web
Un «Job Day» in una foto di repertorio
Un «Job Day» in una foto di repertorio

Bergamo

Autobus, tram, aerei: il mondo del trasporto passeggeri cerca nuove energie, e lo fa aprendo le porte direttamente ai candidati. Sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 13.30, la sede di Fondazione Enaip Bergamo in via San Bernardino 139/V diventerà il cuore pulsante di un «Job Day» dedicato a chi vuole intraprendere una carriera in questo settore.

Un’intera mattinata pensata non solo per consegnare il curriculum e sostenere colloqui, ma anche per ascoltare le testimonianze di chi questo lavoro lo svolge ogni giorno e persino mettersi alla prova con un simulatore di guida di autobus, completo di scenari realistici e condizioni meteo variabili.

Aziende in prima linea

Le figure ricercate vanno dagli autisti di autobus e tram ai manutentori di materiale rotabile, passando per meccanici, elettrauto, meccatronici, elettricisti manutentori di impianti fissi, operatori di manutenzione automotive e addetti aeroportuali di rampa

A raccogliere candidature saranno alcune delle principali realtà del territorio: Atb Servizi Spa, Locatelli Autoservizi srl, T.B.S.O., Arriva Italia, Teb spa, Sacbo e Bgy International Services srl. Le figure ricercate vanno dagli autisti di autobus e tram ai manutentori di materiale rotabile, passando per meccanici, elettrauto, meccatronici, elettricisti manutentori di impianti fissi, operatori di manutenzione automotive e addetti aeroportuali di rampa.

Lavoro e formazione

Il Job Day è rivolto sia a professionisti con esperienza sia a chi si affaccia per la prima volta al settore. Non mancherà infatti la possibilità di accedere a corsi di formazione gratuiti, abilitanti alle diverse mansioni, per costruire un percorso di crescita professionale. «È un’occasione concreta – spiegano gli organizzatori – per avvicinare domanda e offerta di lavoro, in un comparto strategico per la mobilità e per l’intero territorio bergamasco».

Come partecipare

L’evento è organizzato dai Centri per l’Impiego della Provincia di Bergamo, insieme a Fondazione Enaip Lombardia (sede di Bergamo) e con la collaborazione di Its Move Academy. Per partecipare è necessario registrarsi online sul portale provinciale lavoro.provincia.bergamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Lavoro
Impiego
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Locatelli Autoservizi srl
Arriva Italia
Sacbo
Fondazione Enaip Lombardia
Its Move Academy