Boom di richieste di panettoni: DaV raddoppia gli spazi ad Albano

La richiesta di lievitati, insieme alle forniture per tutto il gruppo, ha imposto un allargamento degli spazi dove lavorano fino a 80 persone, in quella che è di fatto un’azienda nell’azienda. Tre mesi di lavori, particolarmente celeri, hanno permesso di concludere l’ampliamento proprio in tempo per il periodo più intenso e atteso dell’anno.

Raddoppiati i forni

Simone Finazzi, responsabile della produzione, insieme a Davide Comaschi, che si occupa anche della parte di cioccolateria, ora hanno a disposizione due piani dotati delle migliori tecnologie per produrre pasticceria fresca e lievitati, che cuociono in una decina di forni, raddoppiati rispetto a Natale 2024.

«Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di mantenere i valori della qualità e dell’artigianalità – fa presente la famiglia Cerea -. Non vogliamo diventare industria, ma nel contempo abbiamo registrato una crescita esponenziale di richieste, che nel periodo di Natale raggiungono l’apice con la produzione dei panettoni, alla quale si affianca tutta la pasticceria fresca richiesta dal gruppo».

E pensare che nel 2021, anno di inaugurazione del nuovo DaV Pastry Lab, gli spazi sembravano più che sufficienti. Invece, dopo soli quattro anni dal trasferimento del reparto di pasticceria, originariamente ospitato alla Cantalupa di Brusaporto, quartier generale del gruppo Da Vittorio, è stato necessario mettere nuovamente mano all’organizzazione. Per ricavare lo spazio necessario all’installazione dei nuovi forni sono stati spostati in centro a Bergamo parte degli uffici, insieme alla gestione della parte che riguarda l’e-commerce.

Ad Albano Sant’Alessandro sono state previste celle di lievitazione di ultima generazione, che servono a contenere anche tutte le materie prime utilizzate quotidianamente da decine di pasticcieri. Gli ingredienti per i lievitati, prima di finire nelle impastatrici, vengono rigorosamente pesati su una bilancia digitale che vanta solo lo 0,5% di scarto.

«Per ogni lavorazione tutto viene impostato a monte – fanno presente dal laboratorio -. Questo assicura la massima precisione e la riduzione minima degli sprechi. Abbiamo inoltre macchinari che consentono il taglio ad acqua per le decorazioni più complesse e un tunnel di raffreddamento innovativo».

E-commerce: lievita l’export