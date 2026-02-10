Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Caporalato tra i riders: «Basta lavoro a cottimo»

L’INCHIESTA . La Procura indaga a Milano. La Cgil Bergamo: «Anche qui compensi sotto la soglia di povertà: da 2 a 4 euro a consegna».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rider del delivery
Un rider del delivery

Il faro dell’inchiesta è Milano, ma il fenomeno corre anche per le strade di Bergamo. La procura di Milano ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per la Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma di consegne a domicilio Glovo, azienda spagnola con proiezioni globali, tra le principali nel ramo del delivery. L’accusa è quella di sfruttamento del lavoro, di fatto il caporalato: secondo il pm Paolo Storari che ha firmato il provvedimento, ai rider sarebbero pagati compensi «sotto la soglia di povertà». A Glovo fanno capo circa 40mila fattorini in tutta Italia: da Bergamo, la Cgil interviene per ribadire che «va superato il modello del food delivery fondato sul cottimo».

L’inchiesta di Milano «non ci sorprende – afferma Ayman Bourrai del Nidil Cgil Bergamo, la categoria che segue i lavoratori atipici –: da anni denunciamo che attorno al lavoro dei rider si è strutturato un vero e proprio sfruttamento, spesso definito caporalato digitale, che colpisce in modo particolare i lavoratori migranti. Anche a Bergamo vediamo salari a cottimo, compensi non dignitosi e condizioni contrattuali senza tutele, basate sull’uso improprio del lavoro autonomo». Secondo quanto raccolto dai sindacalisti, pure in terra orobica i compensi si aggirano tra i 2 e i 4 euro a consegna: «Paghe che non garantiscono un’esistenza libera e dignitosa e non sono proporzionate né alla quantità né alla qualità del lavoro svolto – rimarca Bourrai –. È un modello che scarica tutti i rischi sui lavoratori e che va cambiato».

Il fascicolo della procura milanese si basa peraltro su decine di testimonianze di rider. La Cgil rilancia così una battaglia storica: «Occorre superare il modello del food delivery fondato sul cottimo – aggiunge Bourrai -, eliminare i falsi contratti da lavoro autonomo e garantire compensi dignitosi, salute e sicurezza reali. Il recepimento della direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme può essere un passaggio decisivo per intervenire su tutti questi aspetti, ma non può essere rinviato o svuotato». Per la Nidil Cgil di Bergamo, «il provvedimento della magistratura milanese conferma la necessità di affrontare il tema non come un’emergenza isolata, ma come un problema strutturale che riguarda l’intero settore del food delivery, anche a livello locale». La procura di Milano ha nominato un amministratore giudiziario che affiancherà i vertici dell’azienda affinché vengano rispettate le regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Rapporto Lavoro
Sociale
Povertà
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Lavoro
Paolo Storari
Ayman Bourrai
Glovo
cgil
Nidil Cgil Bergamo