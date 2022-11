Centri per l’impiego: 7mila persone pronte per corsi e nuovi lavori

Tutto si può dire tranne che - in questo particolare momento - i Centri per l’impiego della nostra Provincia non siano valorizzati. In quanto a sedi, a stretto giro sono in programma lavori di manutenzione, riqualificazione e ristrutturazione per oltre 5 milioni di euro, il più corposo dei quali riguarda l’ex caserma di via Visconti a Treviglio (circa 1,6 milioni). Mentre in città, gli interventi sulla nuova sede al numero 19 di via Borgo Santa Caterina sfiorano il milione, che si somma ai 320 mila euro destinati all’edificio di piazza della Libertà, con la fine dei lavori prevista a dicembre dell’anno prossimo.